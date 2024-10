O convite recusado por J.K. Rowling, que todo britânico amaria receber

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Firme em suas opiniões e sempre envolta em uma boa polêmica, J.K. Rowling, 59 anos, embarcou em mais uma. A criadora da bem-sucedida saga do bruxinho Harry Potter veio aos holofotes contar que recusou não uma, mas duas vezes um assento na Câmara dos Lordes, um corpo não eleito, mas revestido de prestígio no Reino Unido, onde poderia dar seus palpites. “É falta de educação falar isso, mas, se me oferecerem pela terceira vez, ainda assim não aceitaria”, afirmou ela, que andou mesmo sendo sondada por uma parlamentar da ala conservadora que se identificou com as controversas opiniões da escritora sobre a luta pelos direitos da fatia transgênera da população britânica. Rowling é contra. E ponto-final.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 25 de outubro de 2024, edição nº 2916