O constrangedor encontro de Preta Gil, Gominho e Anitta: Prêmio Multishow

A noite do Prêmio Multishow 2024 não foi só de troféus, mas contou também com alguns momentos um pouco constrangedores, como o encontro de Preta Gil, Gominho e Anitta no palco, quando os dois entregaram o prêmio Clipe TVZ do Ano para a cantora. Enquanto a vencedora fazia seu discurso, era possível ver Gominho e, principalmente, Preta um pouco incomodados de estar no local. Para quem não lembra, há alguns anos vazou um áudio em que Anitta afirmava que a filha de Gilberto Gil, o apresentador e Pabllo Vittar teriam falado mal dela. Depois, Preta desmentiu o comentário e houve boatos de que as duas haviam feito as pazes.

A cena da premiação repercutiu nas redes sociais, com internautas ironizando o caso. “Eu amei a Preta Gil e o Gominho tendo que entregar esse prêmio. Podem ganhar o prêmio de abraço mais falso do ano”, comentou um usuário do X.