O conselho de vida que Fernando Meirelles recebeu de Martin Scorsese

Um papo com o diretor americano Martin Scorsese, 80 anos, deu um gás e tanto a Fernando Meirelles, 67. Após assistirem juntos a Dois Papas, obra do brasileiro, mergulharam fundo em longa conversa. Impressionado com o ritmo do veterano colega, que estava para lançar um filme e já começaria a pré-produção de outro, indagou: “Como consegue emendar projetos sem dar uma pausa?”. Ouviu reposta curta e honesta: “Não tenho mais tanto tempo, então preciso usar bem o que me resta”. A frase fez efeito em Meirelles. “Entendi que devia dirigir mais e muito mais rápido”, conta, envolvido em uma sequência de filmes de temática ambiental e na série policial Sugar, da Apple TV+.

Publicado em VEJA de 3 de maio de 2023, edição nº 2839