O conselho de Elton John para a ‘iniciante’ Chappell Roan

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Elton John, 77, foi nomeado, nesta quarta-feira, 11, Ícone do Ano pela revista americana Time. Em vista da homenagem, Chappell Roan, cantora e compositora norte-americana de 26 anos, compartilhou o conselho valioso que recebeu do veterano. “O conselho que ele me deu foi que as músicas viriam. Ele pensou que não teria as ideias, mas elas estavam absolutamente lá. Ele só teve que deixá-las vir até ele. Então, esse é um bom lembrete”. Em junho, o cantor de sucessos como Rocket Man compartilhou uma foto no Instagram de uma noite de pizza com Roan. “A melhor noite de pizza e risadas escandalosas com a ferozmente fabulosa Chappell Roan”, assim John legendou a foto. Um fofo.

