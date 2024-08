O comentário raivoso de Elon Musk contra União Europeia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diversas cidades do Reino Unido, incluindo Liverpool, Nottingham, Leeds, Belfast, Stoke-on-Trent, Blackpool e Hull, vivem violentos protestos anti-imigração, após um ataque a faca em Southport, que deixou três crianças mortas e várias outras feridas. As manifestações, com slogans anti-imigrantes e anti-islâmicos, vandalismo e fogos de artifício foram alimentadas por falsos rumores de que o suspeito seria um muçulmano que foi para a Inglaterra em busca de asilo. O ataque foi realizado por Axel Rudakubana, um jovem de 17 anos nascido na Grã-Bretanha, filho de pais ruandeses. Em meio a toda polêmica, Elon Musk comentou um vídeo no X, no qual o usuário sugere que o caos foi causado pela migração e políticas de fronteiras abertas: “Guerra civil é inevitável”, escreveu o bilionário.

O governo britânico criticou os comentários de Musk, o porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer disse que “não há justificativa”. Ele acrescentou que as empresas de mídia social têm a responsabilidade de garantir que atividades criminosas não sejam compartilhadas nas plataformas digitais. “Claramente, vimos atividades de robôs e bots, muitos dos quais podem muito bem ser amplificados com o envolvimento de agentes de desinformação”, disse o porta-voz.