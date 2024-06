O comentário de Janja ao saber de condecoração dada a Marisa Monte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marisa Monte recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade de São Paulo (USP) nesta segunda-feira, 24. Ela é a terceira mulher a receber a honraria na história da instituição. A primeira-dama Janja Lula da Silva acompanhou a cerimônia, no auditório do centro de difusão internacional, e comemorou a condecoração nas redes sociais. “Marisa Monte é, indiscutivelmente, uma das maiores artistas contemporâneas que temos em nosso país. Prestigiar a cerimônia em que ela recebeu o título de Doutora Honoris Causa da USP me enche de alegria como admiradora de seu trabalho e também me enche de orgulho, como mulher. Marisa é a terceira mulher a receber esse título, que já foi entregue para 120 homens. Seu trabalho como embaixadora do programa USP Diversa, que arrecada recursos e oferece bolsas de estudo para estudantes em situação de vulnerabilidade, e a criação do Espaço Imaginário Marisa Monte, no Instituto do Coração (Incor), onde os pacientes podem encontrar conforto emocional por meio da música, é de uma sensibilidade e importância imensa. Parabéns, nossa Doutora Marisa Monte. Que você siga sempre nos encantando com sua voz, suas palavras e seu trabalho por um Brasil mais justo e igualitário!”.