O casamento suntuoso de João Gomes em castelo no Recife

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Gomes se casou nesta segunda-feira, 21, com Ary Mirelle em uma cerimônia luxuosa para 350 convidados no Castelo da Oficina Francisco Brennand, em Pernambuco. Para a escolha de roupas, a noiva escolheu um vestido assinado pela estilista espanhola Rosa Clará, enquanto o cantor usou marcas da New Garden. Para o buffet foi escolhido o do chef Wagner Francis, conhecido por fazer grandes eventos na capital de Recife. Diversas celebridades foram convidados para o casório, incluindo Gkay, Xand Avião e o surfista Gabriel Farias. O casal está junto desde o início de 2023, mas logo em seguida terminaram por um tempo, mas depois reataram. Um mês depois da reconciliação, Ary engravidou do filho Jorge, que nasceu em janeiro. O local é um espaço cultural nas terras do antigo engenho São João, no bairro da Várzea. Além de João e Ary, Thaila Ayala e Renato Góes se casaram no Castelo em outubro de 2018.