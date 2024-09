O casamento da princesa norueguesa com ‘xamã’ americano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A filha mais velha dos reis da Noruega, a princesa Märtha Louise, 52, se casou pela segunda vez neste sábado, 31, com um autoproclamado “xamã”, o americano Durek Verrett, 49. Os dois se casaram na cidadezinha de Geiranger, uma das principais atrações turísticas da Noruega, localizada em um fiorde com vistas deslumbrantes. A cerimônia teve três dias de festividades. O “sim” aconteceu sob uma grande tenda branca, na qual convidados e noivos entraram atrás de grandes lençóis. Isso porque o casal vendeu os direitos das fotos do casamento para a revista britânica de celebridades Hello! e os direitos do filme para a Netflix. Para a produção, uma equipe acompanhou os dois por mais de um ano enquanto eles se preparavam para o casamento.

O rei Harald, de 87 anos, que tem tido uma saúde frágil nos últimos anos, compareceu ao casamento de sua filha junto com a rainha Sonja e outros membros da casa real norueguesa. Märtha e Verrett atraíram manchetes com suas crenças alternativas. A princesa disse que pode falar com anjos, enquanto Verrett afirma que se comunica com uma ampla gama de espíritos e tem um medalhão que o ajuda a afastar feitiços e curar doenças. Além de relatar que já foi casado com a princesa numa vida anterior, e que, em outra vida, foi um faraó. Ela é a quarta na linha de sucessão ao trono norueguês, mas disse em 2022 que não representaria mais oficialmente a casa real norueguesa, mesmo mantendo o título.

Märtha tem três filhos de seu casamento anterior com o autor e dramaturgo Ari Behn, de quem se divorciou em 2017 após 14 anos de casamento. Ela chegou com um tradicional vestido de noiva branco e uma tiara que seu avô, o falecido rei Olav, deu de presente no aniversário de 18 anos. Enquanto Durek usou um terno preto com cinto dourado. Os dois se casaram de acordo com a liturgia da Igreja Luterana da Noruega.