O candidato que estará ao lado de Bolsonaro no 7 de setembro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a participação da esquadrilha da fumaça e vários navios da marinha brasileira, o bicentenário da independência do Brasil terá um forte cunho político. O presidente Jair Bolsonaro, candidato a reeleição já confirmou presença no palanque que será montado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O governador do Rio, Cláudio Castro, também candidato a reeleição, confirmou a VEJA que estará ao lado dele no dia 7 de setembro. “Eu apoio o Bolsonaro e estarei com ele, não tem problema nenhum nisso”, disse Castro.

O governador fez questão de afirmar que não um evento de campanha eleitoral, mas um ato cívico comemorativo. “Será um evento pacífico e de comemoração, com todas as autoridades presentes”.