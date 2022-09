O beijo de língua do Bala Desejo com apresentador do Multishow ao vivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A banda Bala Desejo abriu o Palco Sunset do Rock in Rio neste sábado, 10, e antes mesmo de entrarem no palco, já estavam dando o que falar no backstage. Isso porque quando a Dedé Teicher foi entrevistar a banda, antes da apresentação, eles pediram um beijo coletivo para começarem o show bem, e eles deram um selinho coletivo ao vivo. Depois, ainda teve uma lambida de Dedé e um dos músicos da banda, Zé Ibarra, ao vivo. Não suficiente, depois do show, em outra entrevista, foi a vez do China, outro apresentador do Multishow, pedir um “língua com língua” para o Zé, que também deu. “Ai, que delícia”, disse.