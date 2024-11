O ativismo que tornou prefeita de Freetown sensação no G20

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A prefeita de Freetown, capital de Serra Leoa, Yvonne Aki Sawyerr, se tornou um rosto conhecido na luta das mudanças climáticas. Ganhadora do Prêmio Alemão para a África 2024, Aki Sawyerr veio para Cúpula do G20 para perpetuar seu ativismo, que transformou Freetown. A cidade dispõe um sistema de tratamento de resíduos líquidos, com 160 tanques de armazenamento, além de sistemas de recolha de águas pluviais. Ela também implementou medidas de proteção contra inundações e criou uma forma de converter resíduos das casas de banho em composto, biogás e briquetes para aquecimento.

No encerramento da cúpula do G20 social, ela comentou, ao lado do prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD), sobre a importância de uma mudança para evitar grandes desastres. “Aqueles que emitem menos gases estufa estão sofrendo com secas, queimadas, enchentes. Então os países que causam os desastres têm que ser aqueles que pagam o maior preço”.