O assunto que piloto de Fórmula 1 levou para palestra em São Paulo

O piloto George Russell, 26 anos, fez uma pequena palestra em um evento na Boutique IWC do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na última quinta-feira, 31. O britânico está no país para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que acontecerá neste domingo, 3, em Interlagos. No “talk”, Russell falou sobre seu papel de liderança na equipe Mercedes-AMG PETRONAS e também refletiu sobre experiências marcantes que já teve no Brasil, como em 2022 quando conquistou a primeira vitória da sua carreira, no Grande Prêmio de São Paulo. O evento também contou com a presença de João Silva, filho do Faustão.