O artista que mais causou tumulto no vip do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aconteceu um verdadeiro alvoroço com a chegada de Lennon no espaço Vip do Rock in Rio na noite desta sexta-feira, 13. Também conhecido como L7, ele atraiu atenção principalmente do público infantil, que o reconheceu de imediato – apesar do capuz e dos óculos escuros. Lennon ostentava dentes dourados que o faziam “reluzir” a cada sorriso. Selfies foram pedidas para o cantor, enquanto ele se dirigia para a área conhecida como “vipinho”. O cantor não parou para falar com a imprensa.