O artista internacional que lança álbum com Samantha Schmütz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Disposta a se consolidar na música, Samantha Schmütz integra o Linear Labs: São Paulo, lançado dia 15 de novembro, álbum de Adrian Younge, trabalho que contou com a colaboração de artistas como Snoop Dogg. O clipe do single Nossa Cor, lançado em outubro, foi gravado de forma analógica com uma orquestra de 30 músicos. Samantha vive em Los Angeles desde 2022 e agora está focada em seu lado musical, apostando no jazz. Em 2023, a cantora foi chamada para participar da turnê nos Estados Unidos do maestro brasileiro Arthur Verocai. Depois das apresentações, foi convidada por Younge para produzir um disco intitulado de Samantha e Adrian, que será lançado em 2025.

Publicidade