O ambicioso plano de Renan Monteiro para quando ‘Renascer’ acabar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Intérprete de José Augusto, primogênito de José Inocêncio (Marcos Palmeira) em Renascer, da TV Globo, Renan Monteiro, 38 anos, costuma começar as entrevistas avisando: “Minha vida daria um filme”. O ator perdeu a mãe biológica, Maria Rita, quando ainda era criança, e foi levado por vizinhos, aos 7 anos, a fazer teatro no grupo Nós do Morro, na comunidade do Vidigal, no Rio. Lá, foi acolhido por quem se tornaria sua mãe adotiva, a atriz e cantora Dhu Moraes. “Como num reencontro que remete a vidas passadas, ganhei uma mãe. O buraco que caminhava comigo foi preenchido assim que a gente se conectou”, diz. Quando terminar as gravações, Renan pretende de fato investir no roteiro de sua história, em um longa-metragem. “Quero contar a minha trajetória a partir da história de minha avó, uma indígena que foi laçada no mato”, planeja.

Publicado em VEJA de 16 de agosto de 2024, edição nº 2906