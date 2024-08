Nyjah Huston reclama da qualidade de medalha que ganhou em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nyjah Huston, medalhista de bronze no skate street masculino, viralizou nas redes sociais ao reclamar da qualidade da medalha que recebeu em Paris, nesta quinta-feira, 8. Já de volta à Califórnia, nos Estados Unidos, o skatista mostrou a medalha visivelmente danificada. “Essas medalhas olímpicas parecem ótimas quando estão novas, mas depois de deixar na minha pele, com um pouco de suor, deixar meus amigos usarem no fim de semana, elas aparentemente não tem a alta qualidade que você pensa”, reclamou no seu perfil do Instagram. Em seguida ele publicou uma foto do item com a legenda: “Parece que a medalha foi para a guerra e voltou”.