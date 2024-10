Novela: uma atração em declínio na TV brasileira?

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A baixa aderência do público a Mania de Você, da TV Globo, vem reforçar uma tendência sentida há pelo menos dez anos no país: as novelas na TV aberta já não conseguem prender a atenção de uma massiva audiência como antes. Um dos fatores é a forte concorrência de narrativa ficcional proporcionada pela chegada das plataformas de streaming no período. Mas não é só isso. Para debater o possível “divórcio” dos brasileiros com o produto televisivo, Tatiana Siciliano e Bruna Aucar, professoras e pesquisadoras do Centro de Estudos em Ficção Audiovisual, Espectatorialidades e Consumo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PPGCOM da PUC-Rio), são as convidadas do programa semanal da coluna GENTE disponível no canal da VEJA no Youtube, no streaming VEJA+ e também na versão podcast no Spotify.

Para Tatiana, a alteração significativa da audiência não se deve apenas à chegada do streaming. “O afastamento da televisão, das formas narrativas em geral, tem a ver com as mudanças em curso no Brasil. As narrativas já não acompanham um público que ficou mais conservador, mais moralista em relação a temas que começaram a ficar expostos na telenovela. A gente fala a um público de massa, grandes audiências, que é o gosto médio. Não necessariamente o que vai bem no streaming, vai bem na TV aberta, justamente por essa dimensão continental (do país)”. Já Bruna complementa analisando que este movimento de queda na audiência se deve muito às novas opções de consumo trazidas pelo espaço digital. “A partir dos anos 2000, a gente vê a fragmentação do ecossistema midiático. O público consumidor passa a ter acesso a narrativas transnacionais que antes não chegavam a ele. A gente tinha um reduto hegemônico da TV aberta. Isso tudo faz com que se tenha novos agentes de poder, novas vozes. Não é que o público se divorcia da telenovela, mas ele começa a ter acesso a novas opções”.

O programa é gravado diretamente do Casacor Rio, no shopping Fashion Mall, no espaço da arquiteta Ana Cano; produção de Patricia Def; e conta com captação de imagens de Adaga Midia Businness