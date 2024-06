Nicolas Prattes quebra protocolo da Globo e leva política a palco do Rio2C

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Era para ser um momento apenas de celebração do audiovisual, com discursos ensaiados e voltados para o teor institucional da empresa. Mas Nicolas Prattes, protagonista de Mania de você, próxima novela das 9 da TV Globo, quebrou o protocolo nesta quarta-feira, 5, no Rio2C, evento de inovação e negócios que acontece no Rio de Janeiro. Ao falar da nova novela de João Emanuel Carneiro, o ator comparou o drama que estreia no começo do segundo semestre a um episódio bastante comentado no meio político nesta semana.

“Meu personagem na novela luta pelas terras que lhe são de direito, como são tantas lutas de povos caiçaras. Não é um cara que chega com uma mala com 15 reais que vai poder comprar tudo, não! Curiosamente, nestes dias temos ouvido falarem de privatização de praias no Brasil. É a arte imitando a vida, é a vida que imita a arte”, disse ele.