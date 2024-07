Neymar move ação contra famoso sósia, com quem contracena em publicidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar Jr. ingressou com uma oposição no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para impedir que um dos seus sósias mais famosos registre o nome “Sósia do Ney” como marca, segundo apurou a coluna GENTE. Eigon Oliver tem mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram e já gravou, inclusive, propagandas de TV com o próprio jogador.

O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a “sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.