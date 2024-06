Neymar ganha ‘homenagem’ em música após defender privatização de praia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após Neymar vir a público defender a privatização de praias brasileiras, não faltou críticas ao jogador vindo de todos os lados. Até uma música foi feita na intenção de mostrar o repúdio a esta ideia estapafúrdia. A carioca MC Naninha soltou a voz para debochar do pedido do jogador. “Meu biquininho de fita não vou poder mais usar/ quero o meu frango assado ouvindo as ondas do mar/ E as crianças na areia que não vão mais brincar/ Acordei boladona na intenção do Neymar (…)/ Tá maluco, Neymar/ Me fala onde que é a sua casa que vou lá buscar/ Tá doidão, Neymar”, diz a letra.