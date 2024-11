Narendra Modi quer mudar o nome da Índia e usa G20 como ‘estreia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A abertura da Cúpula do G20 neste sábado, 16, foi marcado por uma pequena surpresa. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, abriu a solenidade atrás de um cartaz que dizia “Bharat” – nome em hindi do país. A atitude inesperada trouxe de volta a discussão sobre o colonialismo, passo que pode indicar um plano do governo de eliminar de vez a designação inglesa do território. Até os oficias presentes na cúpula tinham crachás com a palavra em hindi. As duas nominações são utilizadas de forma intercambiável, aparecendo até mesmo nos passaportes. Modi tem feito questão de ressaltar essa transição para eliminar de vez os “vestígios britânicos” na nação.