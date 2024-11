MP pede arquivamento de investigação contra Gusttavo Lima

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Ministério Público de Pernambuco pediu o arquivamento da denúncia sobre as negociações de compra e venda avião do cantor Gusttavo Lima, 35 anos. A investigação faz parte da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais na internet envolvendo o artista. De acordo com o MPPE, as transações de venda e distrato da aeronave Cessna Aircraft, modelo 560XLS, e a posterior venda para a empresa JMJ Participações ocorreram de forma transparente, sem irregularidades nos documentos. Com a conclusão, o Ministério Público afirma que os fatos não podem ser analisados pela Justiça do Estado.