Morre o ator cearense Emiliano Queiroz, aos 88 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morreu na manhã desta sexta-feira, 4, Emiliano Queiroz, aos 88 anos. O ator estava internado há 10 dias na Clínica São Vicente da Gávea, no Rio. Emiliano tinha colocado três stents no coração. Recebeu alta na última quinta-feira, 3, mas voltou a passar mal em casa e, a caminho do hospital, não resistiu.

Natural de Aracati (CE), Emiliano acumulou trabalhos relevantes ao longo de mais de 70 anos de carreira. Estreou no teatro quando tinha 15 anos. Morava no Rio desde a década de 60 e fez parte da TV Globo desde sua inauguração. Fez novelas, como O Bem-Amado (1973), Ti Ti Ti (1985), Hilda Furacão (1998), Chocolate Com Pimenta (2003), Alma Gêmea (2005) e Espelho da Vida (2018). Sua última novela foi Além da Ilusão (2022).

Emiliano deixou uma esposa, Maria Letícia, com quem foi casado por 51 anos. Ela, que também é advogada e atriz, tem 77 anos. Juntos, o casal criou 14 filhos e é avô de oito netos, além de ser bisavô de três crianças.