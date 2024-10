Morre, aos 48 anos, Gavin Creel, ator de ‘American Horror Stories’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morreu nesta segunda-feira, 30, o ator norte-americano Gavin Creel, dois meses depois de descobrir um câncer. O artista, que tinha 48 anos, é conhecido por atuar em produções de sucesso da Broadway e também em alguns episódios da série American Horror Stories. A morte de Gavin foi causada por um sarcoma melanótico metastático de bainha de nervo periférico, um tipo de câncer no nervo, descoberto em julho deste ano, segundo informou o The New York Times.

Creel ganhou destaque na Broadway com sua performance como Jimmy Smith em Thoroughly Modern Millie (2002), que lhe rendeu sua primeira indicação ao Tony Awards. Ao longo de sua carreira, Creel também se destacou em produções como Hair (2009), The Book of Mormon (2012), e Hello, Dolly! (2017), pelo qual ganhou o Tony de Melhor Ator Coadjuvante.

Na televisão, ele apareceu em dois episódios de American Horror Stories (2021), na qual interpretou Troy Winslow, o marido de Michael Winslow (Matt Bomer). “Eu amo poder interpretar um homem gay. Quero contar mais histórias gays. Ryan Murphy é o herói de colocar especialmente a comunidade gay e as histórias na tela. Estou tão animado por ter sido um personagem gay interessante, estranho e complexo, e não são apenas os estereótipos padrão”, disse o ator, em uma entrevista na época.