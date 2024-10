Monica Benício, viúva de Marielle Franco, engata namoro com atriz da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recém reeleita vereadora, Monica Benício (PSOL) assumiu um novo relacionamento com Jéssica Córes, conhecida por atuar em Verdades Secretas (2015) e Biônicos (2024). As duas foram vistas aos beijos neste domingo, 13, no Rio de Janeiro. Antes de entrar para o ramo da política, Monica foi casada por dez anos com Marielle Franco, assassinada em 2018. Ela também namorou por dois anos a estilista Bruna Magalhães, com quem terminou há alguns meses.