Modelo, mãe de suposta filha de Neymar, abre vaquinha para exame de DNA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabriella Gáspár, modelo húngara que diz ter uma filha com Neymar, abriu uma vaquinha online para realizar o exame de DNA da menina, de 10 anos. Ela publicou o link em suas redes sociais, apenas com a identificação “DNA”. No site, a vaquinha tem a seguinte descrição: “Seguindo o conselho de muitas pessoas boas, estou organizando uma arrecadação de fundos para que o sonho da minha filha se torne realidade o mais rápido possível e ela possa finalmente estar com o pai. A família é a coisa mais importante na vida de uma pessoa/criança. Muito obrigada”. A meta de Gabriella é arrecadar 10 mil euros (cerca de 60,6 mil reais na cotação atual), mas até agora recebeu somente uma doação, de 10 euros. Nos stories, a mulher também divulgou fotos da filha, Jazmin Zoe, com a legenda: “Uma criança não deve sofrer na ausência daquilo que realmente merece, daquilo a que tem direito.”

Vale lembrar que a equipe de Neymar já se pronunciou sobre o caso e disse que não pode revelar detalhes sobre a investigação, já que tudo está sendo realizado em segredo de Justiça. “O processo de investigação de paternidade corre em segredo de justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações”, disse a assessoria em agosto deste ano. Neymar já é pai de três crianças, Davi Lucca, de 13 anos, fruto do envolvimento com Carol Dantas; Mavie, de um ano, filha do atleta com Bruna Biancardi; e Helena, de poucos meses de vida, com Amanda Kimberly.