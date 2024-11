Miss Universo coroa dinamarquesa em edição marcada por novidades

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A 73ª edição do Miss Universo, que aconteceu no último sábado, 16, no México, teve a dinamarquesa Victoria Kjær, 21 anos, como vencedora. Além da coroação inédita de uma candidata da Dinamarca, o concurso deste ano trouxe novidades nas regras, permitindo mulheres acima dos 28 anos, como Christina Chalk, 31, da Grã-Bretanha. Outra mudança foi a participação de uma modelo com vitiligo, Logina Salah, do Egito, e de uma surda, a sul-africana Mia le Roux, 28. Além disso, o evento não trouxe restrições a mulheres trans, divorciadas, casadas e mães, como a brasileira Luana Cavalcante, 25. Ao todo, 130 mulheres foram selecionados para disputar a coroa.

Nascida em Soborg, sul da Dinamarca, Victoria Kjær, é bailarina, empresária e ativista. Nas redes sociais, ela costuma publicar conteúdo voltado para a saúde mental e defesa dos animais. O segundo lugar do prêmio ficou com Chidimma Adetshina, da Nigéria.