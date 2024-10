Ministra Margareth Menezes abre Festival de Cinema do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Cine Odeon recebeu a abertura da 26ª edição do Festival do Rio, na noite desta quinta-feira, 3. O evento contou com a ministra da Cultura Margareth Menezes, atores como Letícia Colin, Juan Paiva, Gloria Pires, Bárbara Paz, Marco Pigossi, Vanessa Giacomo, Bella Campos entre outros. Ficou com Ailton Graça a função de apresentar a festa, que teve ainda a presença de outras autoridades ligadas ao evento. O filme selecionado para ser exibido na cerimônia de abertura foi Emilia Pérez, do diretor francês Jacques Audiard, premiado em Cannes e concorrente ao Oscar 2025.

“O cinema é a nossa ponta de lança dessa virada da indústria criativa, da economia criativa e das indústrias culturais, mas também precisamos que a comunidade veja este acontecimento ganhando volume, força e qualidade em todas as regiões do Brasil”, pontuou a ministra.

Uma das diretoras do festival, Walkiria Barbosa pontuou também como o festival atinge diferentes camadas sociais, incluindo o seu evento de negócios, o RioMarket. “São 10 anos de RioMarket Jovem, que é uma verdadeira residência. Nós estamos recebendo 50 jovens dos coletivos de favela de audiovisual e grandes profissionais da indústria estarão lá ao longo desses dias para inovar”, anunciou ela sobre os seminários e workshops que acontecem no Armazém da Utopia, na Zona Portuária do Rio.