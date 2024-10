Mercado discute regulamentação de streamings e leis de incentivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A mesa de abertura do Mercado SAPI, que reúne o mercado audiovisual do Centro-Oeste, teve como tema “Fomento e Políticas Públicas: o presente e o futuro do audiovisual”. Com participação de autoridades governamentais e associações, como Yara Nunes – Secretária de Estado da Cultura de Goiás, a mesa abordou o impacto das políticas atuais e os caminhos para garantir sustentabilidade e inovação no setor audiovisual, especialmente na região, no coração do Brasil. Uma das abordagens envolve a regulamentação dos serviços de vídeo sob demanda (VoD), obrigando as empresas de streaming a recolherem a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine).

Outro destaque do evento em Goiânia, que acontece entre os dias 22 e 25, é o Programa Produtoras In Foco, que acelera ideias ao oferecer capacitação para novos agentes que desejam estruturar ou abrir uma empresa audiovisual. Os participantes terão acesso a palestras, consultorias e encontros com especialistas, com o objetivo de desenvolver uma carteira de projetos. Nesta edição, o programa é realizado em parceria com a F+E – Formação de Empreendedores Audiovisuais. “Esse programa é uma oportunidade para novos talentos e produtoras, proporcionando capacitação e conexões estratégicas que podem alavancar suas carreiras”, conta Lidiana Reis, sócia da Sol a Pino Filmes e coordenadora do SAPI.