Matuê chega com moral no Rock in Rio após ir às alturas por novo álbum

Matuê, 30 anos, subiu ao palco Mundo do Rock in Rio nesta sexta-feira, 13, cinco dias depois de lançar seu novo álbum 333 de forma bem inusitada. Na segunda-feira, 9, o rapper surpreendeu os fãs ao divulgar o lançamento no alto de uma estrutura de cerca de 15 metros de altura, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. O suporte exibia a capa do disco e um cronômetro fazendo a contagem regressiva.

A novidade se tornou um sucesso em poucas horas. O cantor bateu um recorde um dia após a divulgação, sendo o artista com o álbum mais escutado no Spotify nas primeiras 24 horas no ar. Em um dia ele subiu 34 posições na plataforma global, ficando à frente de outros artistas que vão se apresentar no palco Mundo no mesmo dia, como 21 Savage.

“Muito obrigado, galera. Meu time acabou de me mandar isso após 24 horas de lançamento, esse foi o resultado. Importante ressaltar que 333 foi um lançamento independente”, escreveu o artista em uma publicação no Instagram, exibindo uma imagem com números de audiência informados pela sua assessoria. Foram mais de 16 milhões de ouvintes em um dia, desbancando músicas de Luisa Sonza e Taylor Swift.

Este é o segundo álbum de Matuê. Em 2020, ele lançou Máquina do Tempo, que também quebrou recordes, com a melhor estreia no Spotify Brasil. No festival, o rapper vai dividir o palco com Teto e Will, seus parceiros musicais.