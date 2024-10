Mário Gomes volta atrás na atitude de desespero em despejo de casa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dia depois de pichar a parede da casa em protesto por ter sido despejado da sua casa, na Praia da Joatinga, Zona Oeste do Rio, o ator Mário Gomes, 71 anos, publicou um vídeo em que cobre a pichação com tinta branca.

“Ontem num momento de indignação, e a indignação é bíblica, faz parte da existência, eu cometi um gesto excessivo pichando a parede. Eu estou aqui para redimir do meu erro porque errar é humano. E quem nunca errou que atire a primeira pedra. Então, eu vou corrigir esse erro. O que não pode fazer a gente não deve fazer. A gente tem que buscar o caminho da virtude, o caminho do bem. então vamos acabar com isso”, comentou o ex-galã, que atualmente é candidato a vereador pelo Rio.

Tudo começou quando Gomes recebeu a visa de oficiais de justiça com uma ação de despejo. O imóvel, avaliado em mais de 20 milhões de reais, foi leiloado por cerca de 720 mil reais para quitar dívidas trabalhistas com ex-funcionários de um antigo negócio do ator.