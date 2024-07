Margot Robbie, de ‘Barbie’, está grávida de seu primeiro filho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sucesso no filme Barbie, a atriz Margot Robbie, 34, está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o produtor Tom Ackerley, 34. Os indícios da gestação começaram após a atriz ser fotografada durante um passeio de barco no Lago de Como, na Itália, neste domingo, 7, quando deixou a barriga à mostra. Ela estava acompanhada do marido, em férias do casal. Fontes ligadas à atriz confirmaram a informação à revista People. Robbie e Ackerley se conheceram em 2013 num set de filmagens. E em 2016, eles se casaram na Austrália, com uma cerimônia íntima. Juntos, eles administram a produtora LuckyChap, que tem no currículo filmes como Eu, Tonya (2017), Aves de Rapina (2020) e Barbie (2023).