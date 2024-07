Margareth Dalcolmo recebe a Légion D’Honneur

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Médica pneumologista, pesquisadora da Fiocruz e membro titular da Academia Nacional de Medicina, Margareth Pretti Dalcolmo recebeu na noite desta segunda-feira, 22, a Légion D’Honneur, mais alta honraria do governo francês. Na cerimônia realizada no Gávea Golf Clube, em São Conrado, Rio de Janeiro, Gilberto Gil fez um discurso emocionado a Margareth. Também estavam presentes Emmanuel Lenain, embaixador da França no Brasil, Gérard Maréchal, cônsul-geral da França no Rio, além de médicos de todas as especialidades, empresários, e membros da Academia Brasileira de Letras (ABL). Segundo o governo francês, esse é um “reconhecimento por sua longa experiência na condução e participação em protocolos de pesquisa para o tratamento de tuberculose e doenças respiratórias, particularmente na África Subsaariana, o que ajudou a avançar a medicina nessas áreas”.