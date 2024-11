Marcos Pontes fala em terrorismo no ataque ao STF e irrita bolsonaristas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O senador Marcos Pontes (PL-SP) segue irritando o clã Bolsonaro. Na última semana, ele lançou-se na disputa pela presidência do Senado, um movimento que contrariou a posição interna do seu partido, que se encaminha para endossar a candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP), ex-presidente da ex-presidente da Casa Alta. Já nesta quinta-feira, 14, ele classificou as explosões na Praça dos Três Poderes, na quarta-feira, 13, em Brasília, como terrorismo. Uma narrativa diferente da adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, que afirmam que o homem que jogou explosivos no Supremo Tribunal Federal (STF) estava fora de suas faculdades mentais e praticou um ato isolado.

“Diferente das manifestações do 8 de Janeiro, que não podem ser caracterizadas nem como golpe de estado, nem como terrorismo, fortes explosões foram registradas nas proximidades do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira (13/11). Esse tipo de ação premeditada e típica de terrorismo não tem lugar no Brasil!”, escreveu Marcos no Instagram. Nos comentários, muitos seguidores afirmam que o atentado seria uma “armação” e que agora iriam culpar Bolsonaro pelo ato.