Marcos Mion é acusado de plágio por novo filme

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cineasta Camila Rizzo acusa Marcos Mion de plagiar o curta-metragem Headway, escrito e produzido por ela em 2018. Por isso, Camila tenta impedir no Tribunal de Justiça de São Paulo a estreia de M.M.A – Meu Melhor Amigo, longa protagonizado e produzido pelo apresentador do Caldeirão com Mion, da TV Globo, com previsão para estrear em circuito em janeiro de 2025. O filme foi exibido dentro da programação do Festival do Rio.

A produtora pede indenização de 50 mil reais por danos morais e materiais e por quebra de direito autoral, além de querer o reconhecimento público do caso. O Juiz Daniel Lucio da Silva Porto, da 27ª Vara Cível de São Paulo, não acatou o pedido de urgência e entendeu ser necessário “maior aprofundamento sobre a ocorrência ou não de plágio entre as obras” antes de um veredito. Mion ainda não se pronunciou sobre o assunto.