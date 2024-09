Marcelo Serrado comenta pagamento de direito autoral por reprise de novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao encerrar contrato fixo com a TV Globo, logo após o fim da malsucedida Cara e Coragem, na qual era um dos protagonistas, Marcelo Serrado, 57 anos, se voltou para as opções mais aderidas pelos colegas em igual situação profissional: o teatro e o streaming. No primeiro, engatou, já em cartaz em São Paulo, a peça Um Pai do Outro Mundo. No segundo, espera estreia da novela Beleza Fatal, no Max, na qual viverá um médico picareta. “Agora é isso, a gente se programa para estar cada dia em algum lugar. A vida é assim. As oportunidades aparecem e vamos abraçando”, conforma-se. Marcelo faz coro com os demais ex-funcionários da emissora, que cobram pelo pagamento de direitos autorais por reprises das novelas. “Tem que receber algum direito. Vale a pena discutir um pouco mais”, diz à coluna GENTE.