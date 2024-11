Marcelo Cosme, da GloboNews, se casa com médico no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcelo Cosme, apresentador da GloboNews, e o médico cardiologista Frankel Brandão se casaram nesta sexta-feira, 29, no Rio de Janeiro. A união no civil reuniu familiares e amigos do casal, que teve entre as madrinhas, as jornalistas Leilane Neubarth e Luiza Zveiter. Outras personalidade como Dona Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, também participaram da celebração. “O dia do sim! Somos marido, cúmplices, amigos e um do outro e para o resto da vida”, escreveu no perfil do Instagram.