Marca une Ludmila e Simone Mendes e comemora lucro no Rock in Rio

A Seara este ano veio em dose dupla: além de contar com o estande da marca, ela também trouxe o espaço Gourmet e o espaço Incrível, a parte vegana. Ludmilla e Simone Mendes se tornaram os rostos da marca no festival, uma estratégia para que o público conecte a música com as inovações gastronômicas. Segundo a diretora de marketing, Tania Bruno, a promoção Hot&Croc junta o frango crocante com a salsicha defumada em um sanduíche – uma combinação inusitada, assim como sertanejo e funk. “A Ludmilla e a Simone são combinações inusitadas. Assim como a gente trouxe a salsicha com os frangos crocantes, que o brasileiro não está acostumado a fazer essa combinação junto. E aí lá, a gente faz uma brincadeira no nosso espaço, você pode curtir tanto o hot dog na versão tradicional, quanto o hot dog de frangos crocantes”.

Fazendo presença pelo terceiro ano no Rock In Rio, o grupo triplicou os investimentos para o festival. “As ativações de marketing com um espaço como esse é o que conecta, faz as pessoas de fato se apaixonarem pela marca. É super importante que a gente permita que as pessoas conheçam a marca, os valores dela, como ela se comporta”, disse Tania. Ao todo, passam mais de 800 pessoas por dia nos estandes. Os brindes vão desde lenços, sorteio para conhecer o lounge vip e experiências gastronômicas – tudo isso para aproximar ainda mais o consumidor da marca.