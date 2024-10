Maitê Proença dá desconto e consegue vender apartamento no Chopin

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após mais de um ano no mercado, o luxuoso apartamento de Maitê Proença, localizado no Edifício Chopin, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi finalmente vendido. Desde agosto do ano passado, a atriz enfrentava dificuldades em encontrar um comprador para o imóvel, inicialmente avaliado em 4,9 milhões de reais. Em maio, ela reduziu o preço em 600 mil reais. A venda foi concretizada por um valor não muito abaixo do pedido original: 4 milhões de reais. O apartamento, com vista para o mar, oferece hall de entrada, salas de estar e jantar, sala de TV, dois quartos (um deles suíte), cozinha, despensa, entre outros espaços.

Os moradores do Chopin têm acesso às instalações do Copacabana Palace mediante o pagamento de uma taxa anual, podendo desfrutar de sua piscina, quadra de tênis e restaurantes. O condomínio tem uma taxa mensal de 2.831 reais, enquanto o IPTU mensal é de 1.359 reais.