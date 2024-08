Mais dois atletas contraem infecção intestinal após competirem no Sena

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Comitê Olímpico Português (COP) informou nesta quarta-feira, 7, que dois atletas de triatlo do país estão com infecção gastrointestinal após terem nadado no Sena, em Paris. Vasco Vilaça e Melanie Santos competiram na prova mista, que aconteceu na segunda-feira, 5. Eles têm um quadro de saúde estável, segundo a nota, e estão sendo monitorados na Vila Olímpica. Antes da prova, a World Triathlon, federação internacional da modalidade, garantiu que, nos dias da competição, “a avaliação da qualidade da água cumpria com os regulamentos definidos”.

Claire Michel, atleta de triatlo da Bélgica, foi diagnosticada com a bactéria E. coli. Por conta disso, a equipe do país não competiu na prova mista. A principal suspeita é que ela tenha contraído a bactéria nas águas do Rio Sena, onde a prova individual de triatlo foi disputada na última semana. Além dela, o suíço Adrien Briffod desfalcou a equipe de seu país na mesma prova por causa de uma infecção gastrointestinal. E Simon Westermann, que deveria substituir Brifford, apresentou o mesmo problema de saúde de seu colega, e não competiu. Outra triatleta belga, Jolien Vermeylen, após a prova individual de triatlo, criticou a qualidade da água, e disse que “viu e cheirou coisas que preferia não pensar”. Vale ressaltar que era proibido nadar no Rio Sena desde 1923.