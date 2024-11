Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sábado, 23 de novembro. É quando começam as gravações de Vale Tudo, nos estúdios Globo, no Rio. A data é marcada no calendário da emissora com bastante empolgação e, no mesmo nível, apreensão. O remake do sucesso de 1988 é o mais ambicioso projeto da TV Globo para a data em que completa 60 anos no ar. Paolla Oliveira e Taís Araújo lideram o elenco.