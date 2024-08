Luta de UFC, shape e camisa do Vini Jr: leilão arrecada 2,45 milhões

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Instituto Reação, fundado pelo judoca Flávio Canto, arrecadou 2,45 milhões de reais durante a oitava edição do Jantar e Leilão Solidário realizado nesta segunda-feira, 26, em São Paulo. O evento, que teve Fabio Porchat como mestre de cerimônia, reuniu outros atletas como as irmãs Rafaela e Raquel Silva, a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari, o automobilista Thiago Camilo e os lutadores de judô Aurélio Miguel e Leandro Guilheiro.

Ao todo, foram leiloados mais de 15 itens, incluindo camiseta autografada pelo jogador de futebol Vini Jr e a experiência de assistir a um jogo do Real Madrid no camarote do estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Os participantes ainda tiveram a oportunidade de ganhar uma ida à partida da UFC em Nova York. Shapes de skates do medalhistas olímpicos Pedro Barros, Augusto Akio, Rayssa Leal também foram leiloados junto com o quimono oficial da Seleção Brasileira de Judô autografado por atletas das Olímpiadas de Paris. Um conjunto completo de agasalhos assinados pela equipe de Ginástica Olímpica fez parte do lote.

Toda a verba arrecada pelo instituto com as vendas das mesas do jantar e dos lances vão ser revertidas em projetos para mais de 4 mil pessoas, em 5 estados e 12 polos pelo Brasil. Desde que foi fundada, há 20 anos, o Instituto Reação já ajudou mais de 20 mil pessoas.