Lula lança receita com chuchu ao anunciar chapa com Alckmin; assista

O ex-presidente Lula (PT) resolveu anunciar a chapa com seu vice, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) apresentando uma receita gastronômica: num passo a passo, aprende-se a fazer lula com chuchu. O legume era como Alckmin foi chamado nas últimas eleições, por não ter gosto… O petista escreveu: “Agora é oficial: Lula e Alckmin candidatos da federação Brasil da Esperança!”. Mais cedo, confirmação oficial ocorreu durante convenção do PT em São Paulo, sem a presença do ex-presidente, que cumpre agenda no Nordeste. Assista ao vídeo da receita: