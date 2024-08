Lula corre para parabenizar Rebeca Andrade pela prata

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Assim como tem feito com os demais medalhistas brasileiras em Paris, Lula (PT) correu para manifestar sua satisfação com a medalha de prata conquistada por Rebeca Andrade na tarde desta quinta-feira, 1, em Paris. “Rebeca Andrade, parabéns pela segunda medalha na prova individual mais completa da ginástica artística. Orgulho do nosso país”, escreveu ele, junto a uma foto dos dois tirada há dois anos (acima). Dessa vez chamou a atenção a rapidez do post, coisa de minutos após o resultado final. O presidente está ligado no pódio.