Luísa Sonza faz de traição piada em campanha de hambúrguer

Quase um ano depois de expor uma traição em rede nacional, Luísa Sonza, 26, tornou o término do relacionamento com o ex, Chico Moedas, 27, uma piada. A cantora é uma das estrelas da campanha Combinou Deu Match, do KFC, ao lado do MC Daniel, 25.

“Adoro uma boa brincadeira, que fica melhor ainda quando acompanhada de uma refeição saborosa. Finalmente encontrei meu par perfeito”, brincou Luísa.

Sonza e o influenciador assumiram o namoro em julho do ano passado, após Chico fazer uma declaração nas redes sociais. Tempo depois, a cantora divulgou uma música com o nome do amado, que gerou muitos memes e chegou a ficar em número um em plataformas de áudio.