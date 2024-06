Luana Piovani volta a criticar Neymar: ‘Garoto-propaganda de milicianos’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após troca de farpas nas últimas semanas, Luana Piovani voltou a criticar Neymar nas redes sociais. A atriz começou o discurso comparando o brasileiro com Kylian Mbappé, jogador de futebol francês. O atacante do Real Madrid passou a incentivar jovens franceses a comparecerem nas urnas para as eleições e se posicionou contra o governo de extrema direita no país. “A diferença entre um craque com consciência de classe e o Neymar. Mbappé, no meio de uma coletiva, dispara contra a extrema direita da França. Já no Brasil, Neymar é garoto-propaganda de milicianos”, diz a publicação compartilhada por Piovani.