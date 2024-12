Luana Piovani explica postura ‘combativa’ adotada nas redes sociais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luana Piovani foi um dos destaques do Prêmio Empoderadas, na noite dessa segunda-feira, 9, no Copacabana Palace, no Rio. O prêmio destaca personalidades no combate à violência contra mulheres. Em temporada no Brasil para gravar seu programa, Luana de Lua, a atriz fez um bate-volta de São Paulo ao Rio especialmente para receber uma homenagem na companhia do filho mais velho, Dom. Ela é voz ativa nas redes sociais e falou com a coluna GENTE sobre o posicionamento que adota.

“Esse tipo de iniciativa abre a visão das mulheres para que todo mundo entenda o que é o movimento, que é preciso ser feito e escolhido por todas as mulheres, não só por uma parcela. Assim como todos os juízes e juízas… E como poderiam ter mais artistas levantando essa bandeira. Tenho essa postura na minha vida há mais de 30 anos. Fica claro que é uma postura que assumi porque quero. Não sou obrigada a fazer o que faço. E me sinto feliz como cidadã e como mulher. É meu lugar na Terra, jamais passaria em brancas nuvens, não estou aqui a passeio. É preciso fazer isso”.

