Lore Improta atualiza sobre relação com Leo Santana

Lore Improta comentou sobre os rumores do término com Léo Santana, notícia que circulou nas redes sociais nos últimos dias. A influenciadora se disse surpresa quando soube que circulava a informação. “Tudo fake. Eu estou tão bem, tão grata com as coisas que estão acontecendo, isso é um gasto de energia desnecessário. Sem pé nem cabeça”, disse Lore, descartando o término e adiantando planos do casal: “Estamos esperando Deus nos presentear novamente. Será que vem esse ano?”, sugeriu.