Liniker comenta beijo com Ivete no palco do Rock in Rio

Liniker foi recebida por Ivete Sangalo no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta sexta-feira, 20. Juntas cantaram o novo single Seus Recados, composição de Ivete Sangalo em parceria com Radamés Venâncio, Gigi Cerqueira, Samir Trindade e Liniker. No final da apresentação da canção em primeira mão para o público, as cantoras deram um beijo. “Amigas, né? Você não dá beijinhos nas suas amigas? A gente estava espontânea do começo ao fim. A palavra da Ivete é espontaneidade, alegria e vigor. Então, quando a gente está ao lado dela, obviamente ela te coloca na energia do mundo dela”, comenta a artista, que deixa no ar um encontro no carnaval com a baiana. “Depois do palco Mundo tudo pode acontecer. Vamos esperar”.