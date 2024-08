Lady Gaga e Bruno Mars: o efeito ‘meteórico’ causado por dueto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lady Gaga e Bruno Mars lançaram de surpresa a parceria Die With a Smile na noite desta quinta-feira, 15. Em apenas algumas horas, a música já contava com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube e quebrou o recorde de música mais rápida a alcançar o número #1 no iTunes em 2024. Ela já se encontra no topo de 30 países ao redor do mundo pela plataforma e soma mais de 28 mil comentários. Nas redes sociais, fãs de ambos artistas comemoraram a parceria. No videoclipe, os dois vestem roupas “western” e o cenário lembra as apresentações musicais televisionadas dos anos 70. Na mesma noite, os músicos tocaram o dueto ao vivo, pela primeira vez, em um show de Bruno em Los Angeles. Para uma plateia repleta de celebridades com Ashton Kutcher, Mila Kunis, Halle Bailey e Jennifer Lopez.